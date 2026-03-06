Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, 2025 yılında belediyenin 621 milyon TL gelir ve 545 milyon TL giderle yılı 75 milyon TL bütçe fazlasıyla kapattığını açıkladı. Martin, mali disiplinle icra dosyalarının kapatıldığını ve yatırımların sürdüğünü söyledi.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Uzunköprü Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin, belediyenin mali tablosu ve yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Martin, uygulanan mali tedbirler sayesinde belediyenin bütçede fazla verdiğini belirterek ekonomik açıdan önemli bir toparlanma sağlandığını ifade etti.

2025 yılı mali verilerini paylaşan Başkan Martin, belediyenin toplam gelirinin 621 milyon TL, giderinin ise 545 milyon TL olduğunu belirterek yılı 75 milyon TL bütçe fazlasıyla kapattıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde ciddi bir borç yüküyle karşılaştıklarını ifade eden Martin, bugüne kadar 54 milyon TL'lik icra dosyasının kapatıldığını ve belediye personeline toplam 350 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

SGK borcunun yaklaşık 230 milyon TL seviyesinde olduğunu belirten Martin, bu borcun mahsuplaşma yöntemiyle çözülmesi için eski terminal alanını ilgili bakanlığa sunduklarını ve onay beklediklerini dile getirdi. İller Bankası paylarının yüzde 40'ının kesilmesine rağmen hizmetlerin aksamadan sürdüğünü vurgulayan Martin, mali disiplinle belediye faaliyetlerini devam ettirdiklerini söyledi.

'UZUNKÖPRÜ'NÜN GELECEĞİ OSB'DE'

İlçenin ekonomik kalkınmasında Organize Sanayi Bölgesi'nin kritik rol oynayacağını belirten Martin, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Martin, 2027 yılında yatırımcıların üretime başlamasının hedeflendiğini belirterek, özellikle gençler için yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını söyledi.

İlçede doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Martin, şu ana kadar 28 kilometrelik doğalgaz hattının döşendiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında doğalgaz hattı döşenen bölgelerde 45 bin metrekare taş döşeme ve 1500 ton asfalt çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Martin, 2026 yılı sonunda Uzunköprü'de doğalgazsız hane kalmayacağını dile getirdi.

Belediyenin çeşitli kurumlardan önemli hibeler aldığını da açıklayan Martin, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde çöp konteyneri hibesi sağlandığını, Avrupa Birliği projeleri kapsamında da destekler aldıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bir itfaiye aracı temin edildiğini, yerli firmaların da belediyeye 6 araç hibe ettiğini söyledi.

SOSYAL PROJELER VE EĞİTİM DESTEĞİ

Uzunköprü Belediyesi'nin sosyal projelere de ağırlık verdiğini ifade eden Martin, çocuk gündüz bakımevinin açılacağını ve emekli öğretmenlerin bağışıyla Mahmure-Mehmet Bağcı Çocuk Kültür Evi'nin yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 20 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek kültür evinin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Ayrıca ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek desteği verileceğini belirten Martin, okullara su sebili desteği sağlandığını da ifade etti.

Gençlerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Martin, Uzunköprüspor başta olmak üzere amatör spor kulüplerine desteklerin devam edeceğini söyledi. Martin, gençlere yönelik sosyal ve sportif projelerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini dile getirdi.