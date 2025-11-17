Erasmus+ Spor Programı kapsamında yürütülen REMIND projesi, Edirne'de düzenlenen toplantıyla uluslararası ortaklarını bir araya getirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erasmus+ Spor Programı kapsamında yürütülen REMIND projesinin ulus ötesi ortakları, İtalya, Belçika, Fransa, Polonya, Türkiye ve İspanya'dan gelen temsilcilerle birlikte Trakya Doğa Sporları Spor Kulübü (TRAKDOSK) ev sahipliğinde Edirne'de düzenlenen proje yönetim toplantısında bir araya geldi.

Geleneksel Spor ve Oyunların Avrupa'da tanıtılması, yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen REMIND projesi, Avrupa Birliği Spor Programı'nın öncelikli temalarından biri olarak 22 aydır kapsamlı saha çalışmaları, analizler ve eğitim faaliyetleri ile ilerliyor.

REMIND projesi, her ortak ülkede yapılan araştırmalarla geleneksel sporların mevcut durumunu, uygulanma biçimlerini ve toplumsal etkilerini detaylı biçimde incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda, her ülkede kapsayıcı anketler yürütüldü, kurum ve federasyonlar sürece aktif katılım sağladı.

Her ülkeden beş geleneksel oyun ve spor belirlendi. Uzmanlarla yapılan video röportajlarla geleneksel spor kültürünün aktarımına yönelik nitelikli veriler toplandı.

Ortak bulgular ışığında eğitim programı geliştirildi ve yerel hedef gruplarla uygulanmaya başlandı.

Projenin ileri aşamasında, tüm bu verileri içeren 'Kurallar ve Yönerge Şeması' oluşturulacak ve proje çerçevesinde geleneksel spor alanında sürdürülebilir yapılar oluşturmak amacıyla yerel komiteler kurulacaktır.

GELENEKSEL SPORLARIN AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN EDİRNE'DE 2 GÜNLÜK YOĞUN ÇALIŞMA

Toplantının açılışında konuşan TRAKDOSK yöneticisi Bülent Bacıoğlu, Edirne'nin UNESCO tarafından tescillenen Kırkpınar gibi güçlü bir mirasa sahip olduğunu vurgulayarak, 'Böylesine değerli bir şehirde uluslararası ortaklarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Programda, Edirne'nin geleneksel spor potansiyeli, Osmanlı saray kültüründeki oyunlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve bölgenin kış sporlarından Kızak Bayırı Yarışları üzerine sunumlar yapıldı. TRAKDOSK proje ekibinden Dr. Sezgin Kondal ise 'Geleneksel Oyunlar Şema Dizisi' çalışmasının son aşamalarını ortaklarla paylaşarak geri bildirim sürecini başlattı.

KIRKPINAR ER MEYDANI VE MERİÇ NEHRİ: REMIND EKİBİNDEN UNESCO MİRASI VE YEREL SPOR PROJELERİNE ÇİFTE ZİYARET

Katılımcılar ayrıca UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'nde yer alan Kırkpınar Er Meydanı'nı ve Trakya Üniversitesi'nin 'Geleceğe Kürek Çek' projesi kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki uygulama alanını ziyaret etti. Fakülte akademisyenleri, kürek sporunun rekreasyonel faydalarını tanıtarak projeyi anlattı.