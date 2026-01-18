İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

EDİRNE (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele' kapsamında gerçekleştirdiği operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda bir tırda yapılan aramada toplam 289,7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, tır içerisinde 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Olayla ilgili şüpheliler hakkında 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

Paylaşımında uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Uyuşturucuya karşı savaş açtık. Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına yürütüyoruz. Amacımız, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2012794564642222331

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen Edirne Valisi'ni, Edirne Emniyet Müdürü'nü ve görev alan polisleri tebrik ederek, 'Allah ayağınıza taş değdirmesin' dedi.