Bunlar da ilginizi çekebilir

Özgür Özel: 'Emekli artık zam değil; sandık istiyor'

Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşların dijital güvenlik konusunda daha dikkatli olmalarını isteyerek, şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesini önerdi.

Paylaşımda, 'Kaynağından emin olmadığınız bağlantılara tıklamayınız' ifadelerine yer verilirken, Jandarma'nın siber suçlarla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat görev başında olduğu hatırlatıldı.

Animasyon filmde, bilinçsizce tıklanan linklerin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine, kişisel verilerin çalınmasına ve maddi kayıplara yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşlara, özellikle sosyal medya üzerinden gelen ve güvenilirliği şüpheli bağlantılardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada paylaştığı animasyon filmle vatandaşları bilinçsizce tıklanan bağlantıların yol açabileceği siber dolandırıcılık ve veri hırsızlığına karşı uyardı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.