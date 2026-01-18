Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada paylaştığı animasyon filmle vatandaşları bilinçsizce tıklanan bağlantıların yol açabileceği siber dolandırıcılık ve veri hırsızlığına karşı uyardı.
ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, siber suçlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı animasyon filmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, kaynağı bilinmeyen bağlantılara tıklanmasının ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekildi.
Animasyon filmde, bilinçsizce tıklanan linklerin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine, kişisel verilerin çalınmasına ve maddi kayıplara yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşlara, özellikle sosyal medya üzerinden gelen ve güvenilirliği şüpheli bağlantılardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Paylaşımda, 'Kaynağından emin olmadığınız bağlantılara tıklamayınız' ifadelerine yer verilirken, Jandarma'nın siber suçlarla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat görev başında olduğu hatırlatıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşların dijital güvenlik konusunda daha dikkatli olmalarını isteyerek, şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesini önerdi.