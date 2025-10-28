Edirne'de yaşayan 62 yaşındaki Adile Şen, sürücü belgesi almak için adım atarak çevresindekilere ilham verdi. Aile Hekimi tarafından tebrik edilen Şen, 'Artık birilerinden beni bir yere götürmesini istemiyorum' dedi ve cesaretiyle takdir topladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Merkez Yeni İmaret Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Adile Şen, sürücü belgesi almak için Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurarak örnek bir kararlılığa imza attı.

Sabah saatlerinde Yeni İmaret Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Adile Şen, ehliyet raporu almak istediğini söyleyince, Aile Hekimi Dr. Diler Erdoğdu Gürkan tarafından tebrik edildi.

Dr. Gürkan, yaşanan olayı, 'Sabahki ilk hastalarımdan Adile Hanım, 62 yaşında sürücü belgesi almaya karar vermiş. 'Bana gülerler mi acaba?' diye endişelenmiş ama yine de cesaretini toplayıp gelmiş. 'Artık sürekli birilerinden beni bir yere götürmesini istemiyorum' dedi. Çok heyecanlıydı, güzelce giyinip özenerek gelmiş' şeklinde anlattı.

Adile Şen'in azminden çok etkilendiğini belirten Dr. Gürkan, 'Kendisine büyük bir alkış istiyorum. Biz kadınlar hem cesur hem güçlüyüz. 'Sizi destekliyorum' deyince gözleri doldu. Fotoğraf çekildik, bu cesaretini paylaşmak istedim' dedi.

Adile Şen'in hikayesi, yaşın sadece bir sayı olduğunu ve hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığını bir kez daha gösterdi.