Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son günlerde düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler de yakayı ele verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merkez Bosna köyü sınırları içerisinde yapılan bir operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 5, Meriç ilçesi Subaşı beldesi sınırları içerisinde ise 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan tüm göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

En dikkat çekici operasyonlardan biri ise Merkez TEM gişelerindeki Jandarma uygulama noktasında gerçekleştirildi. Burada yapılan kontrolde, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 düzensiz göçmen, 1 organizatör ve kaçakçılıkta kullanılan 1 araç yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ve göçmenlerin can güvenliğini tehlikeye atan organizatörlerin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.