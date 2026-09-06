Ankara Keçiören Belediyesi'nin farklı mahallelerde düzenlediği Park Konserleri, Ayvalı Mahallesi'nde vatandaşları müzik ve eğlence dolu bir akşamda buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen Park Konserleri, vatandaşları müzik ve eğlence dolu akşamlarda buluşturmaya devam ediyor.

Mahalle kültürünü ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu kez Ayvalı Mahallesi'nde konser düzenlendi.

Ayvalı Mahallesi Kardeşler Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen konserde Sanatçılar Serkan Kurt ve Fikri İnan Koca sahne aldı. Açık havada düzenlenen konsere Keçiörenliler yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar birbirinden güzel şarkı ve türkülere hep birlikte eşlik etti.

Müzik dolu gecede vatandaşlar hem keyifli anlar yaşadı hem de aileleri ve komşularıyla birlikte hoşça vakit geçirme fırsatı buldu.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği eserler karşısında zaman zaman alkışlarla, zaman zaman da hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla geceye eşlik etti.

Konser boyunca vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunuldu.

Keçiören Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen konserler, hem vatandaşların yaşadıkları çevrede kültür-sanat etkinliklerine katılmasını sağlıyor hem de komşuluk ilişkileri ile mahalle dayanışmasının güçlendirilmesine katkı sunuyor.

KEÇİÖRENLİLER HİZMETLERDEN MEMNUN

Aileleri ve komşularıyla birlikte açık havada müzik dinleyerek güzel bir akşam geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Keçiören Belediyesi'nin Park Konserleri, önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşarak müzik ve eğlenceyi ilçenin dört bir yanına taşımaya devam edecek.