Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Zakkum konseri, Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Sarıgöl Belediyesi iş birliğiyle sevilen müzik grubu Zakkum'u Sarıgöllülerle buluşturdu. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydana gelen Sarıgöllüler, Zakkum'un sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik ederek kurtuluş coşkusunu yaşadı. Konser programına Kaymakam Hali Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Eşme Yeleğen Beldesi Belediye Başkanı Ecevit Emir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Emre, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Manisa'mızın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yılını Kutluyorum'

Programda konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Sarıgöl'ün kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Kayabaş, 'Bu güzel organizasyonu bizlere sunan Tahsin Başkanıma teşekkür ederim. Çalışan tüm emekçi kardeşlerimin de ellerine sağlık. Bu güzel günü sahnede bizlerle paylaşan Yusuf kardeşime, Cem ve Eren kardeşlerime de çok teşekkür ederim. Güzel sesleriyle bizlerin hayatına birçok şey kattılar. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyorum. Bu vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Yaptığı ve Yapacağı Hizmetlerden Dolayı Çok Teşekkür Ederim'

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ise Sarıgöl'ün kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, '23 Eylül 1919, ilçemizin düşman işgaline maruz kaldığı yıl. Bugün ne mutlu ki bizlere, ilçemizin kurtuluşunun 104. yılını böyle coşku içerisinde kutluyoruz. Daha nice yıllarda kurtuluş günlerini kutlamayı bizlere nasip etsin. Hepimizin onuru, gururu, benim çok sevdiğim Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun Ege Belediyeler Birliği arasında en çalışkan başkan olarak ödül aldığı gündür. Buradan başkanıma, ilçeme yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz tarafından Zakkum grubuna günün anısına hediye takdim edildi.

Zakkum'dan Sarıgöl'de Unutulmaz Gece

Hediye takdiminin ardından sahne alan Zakkum, seslendirdiği sevilen şarkılarla Sarıgöllülere müzik dolu bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser boyunca Atatürk Kent Meydanı'nda coşku ve eğlence hakim oldu. Konserin sonunda Zakkum grubu, Erk Kayabaş, Tahsin Akdeniz ve vatandaşlarla birlikte sahnede özçekim yaptı. Meydanı dolduran vatandaşların da katıldığı özçekim, gecenin renkli anlarından biri oldu.