İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Miras Söyleşileri kapsamında Basmane'de düzenlenen buluşmada restoratör Şahin Genç, üniversite öğrencileriyle mesleki deneyimlerini paylaştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Miras tarafından düzenlenen Miras Söyleşileri kapsamında Basmane'de Yeniden Basma Atölyesi, kültürel mirasın korunmasına yönelik özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerin katıldığı etkinlikte restoratör Şahin Genç, 'Kültürel Miras Konservasyon ve Restorasyonu' başlığı altında mesleki deneyimlerini, gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarından örneklerle anlattı. Teorik anlatımın ardından öğrenciler, restorasyonda kullanılan malzemeleri ve uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu.

BİR RESTORASYON İÇİN GELDİ, İZMİR YUVASI OLDU

Şahin Genç'in İzmir ile kurduğu bağ, mesleki yolculuğunun ötesine geçti. Pandemi döneminde Karantina Adası'nın restorasyonu için İzmir'e geldiğini anlatan Genç, 'Zaman içerisinde İzmir benim için yalnızca çalıştığım bir kent olmaktan çıktı; burada yuvamı kurdum, iki evladım oldu. Şimdi mesleki birikimimi yine bu kentte gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyorum' dedi.

KÂĞITTAN HEYKELE, TARİHİ YAPILARDAN YAZMA ESERLERE

Genç, İzmir'de kurduğu restorasyon atölyesinde kâğıdın yanı sıra metal, ahşap, cam, taş ve heykel gibi farklı malzemeler üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Sahada cami, kilise, konak ve diğer tarihi yapılarda mimari restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Genç, 'İnsanlara katkı sağlayabileceğimiz bir atölye oluşturduk' diye konuştu.

'İZMİR'DE DAHA FAZLA ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Genç, mesleki birikimini gençlere aktararak İzmir ve Ege Bölgesi'nde daha fazla restoratör yetişmesine katkı sunmak istediğini belirtti. Eğitim çalışmalarını genişletmeyi hedeflediğini söyleyen Genç, 'Bu alanda çok eksiğimiz var. Toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi bilinçlendirmeli, onların aracılığıyla bu bilgiyi daha geniş kesimlere aktarmalıyız. Koruma ve restorasyon bilincinin daha geniş kesimlere ulaşması gerekiyor' dedi.

Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşegül Koralay, zorunlu stajını Şahin Genç'in yanında yaptığını belirterek buluşmanın restorasyonla ilk kez tanışanlar için önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Koralay, 'Şahin Hocamız yaptığı çalışmalardan örnekler gösterdi. Ardından küçük çaplı bir atölyeyle restorasyonun ne olduğunu, bu alanı hiç bilmeyenlere göstereceğiz. Bir anlamda 'Restorasyon 101' gibi bir çalışma gerçekleştiriyoruz' dedi.

'ÖĞRENMESİ HİÇ BİTMEYEN BİR SÜREÇ'

Geleneksel sanatlar ve minyatür sanatıyla ilgilenen Aylin Şekerkaya, uzun süredir merak duyduğu restorasyon alanında Şahin Genç'ten eğitim aldığını söyledi. Restorasyonun sürekli öğrenmeyi ve koruma bilincini gerektirdiğini belirten Şekerkaya, 'Ülkemizde insanların restorasyon konusunda daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Öğrenmek hiç bitmeyen bir şey. Enerjim ve ömrüm yettiği sürece kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum' diye konuştu.

Buluşmaya katılan Fransız-Türk gazeteci Nathalie Ritzmann, Basmane'deki çalışmaların doğup büyüdüğü Fransa'nın Mulhouse kentindeki kumaş baskı müzesiyle bağlantı kurmasını sağladığını anlattı. Müzenin koleksiyonunda 'Smyrna' adıyla bir kumaş bulunduğunu belirten Ritzmann, Basmane'deki atölye projesini Fransızcaya çevirerek müzeye gönderdiğini söyledi. Basmane'nin basmacılık geçmişini araştırırken bölgenin tekstil tarihine ilişkin yeni bilgiler edindiğini belirten Ritzmann, İzmir'in kültürel birikiminin uluslararası bağlantılarla görünür olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Şahin Genç'in Kemeraltı'ndaki restorasyon atölyesini ziyaret ettiğini anlatan Ritzmann, 'Atölyesine gittim ve gerçekten bayıldım. Oradan zor çıktım, gözlerim doldu. Bugün böyle bir atölyenin gerçekleşmiş olmasından çok mutlu oldum' dedi.