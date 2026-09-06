Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin dört bir yanından kültürleri, yöresel lezzetleri, halk danslarını ve müziği buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali, Akdeniz Gecesi ile kapılarını açtı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından kültürleri, yöresel lezzetleri, halk danslarını ve müziği bir araya getiren Yöreler Renkler Festivali, bu yıl 10'uncu kez kapılarını açtı. 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Akdeniz Gecesi ile başladı.

Festivalin açılış gecesinde Zelişah ve Mustafa'nın ardından Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür sahne aldı. Başkan Uysal da açılış gecesinde derneklerin stantlarını ziyaret etti.

83 hemşeri ve kültür derneğinin katıldığı etkinlikte, dokuz gün boyunca Muratpaşa Kent Meydanı'nda Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yemekler, el emeği ürünler, gelenekler ve kültürel değerler tanıtılacak. Derneklerin kurduğu stantlarda ayrıca yöresel ürünler satışa sunulacak. Stantlar, 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 12.00-23.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Halk oyunları gösterileri ve konserler ise her gün saat 20.00'de kent sakinleriyle buluşacak.

'DERİNLİĞİ OLAN İŞLER SIRADANLAŞMAZ'

Akdeniz Gecesi'nde stant ziyaretlerinin ardından konuşma yapan Başkan Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin 10 yıldır kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Uysal, 'Bazı şeyler çok tekrar edildiği zaman sanki sıradanlaşmış gibi gözükür. Ama derinliği olan şeyler sıradanlaşmaz. Bu ülkenin temeli kültürdür. Kültürlerin kaynaşmasıdır. Bu ülkenin derinleşmesi, o kültürün üzerine üretim inşa etmesi, o üretimi bütün dünyada paylaşması, zenginleşmesi ve refahına kavuşmasıdır' diye konuştu.

Türkiye'nin farklı yörelerinden insanların kültürleri, türküleri, lezzetleri ve gelenekleriyle Muratpaşa'da buluştuğunu belirten Başkan Uysal, festivalin farklılıkların bir arada, eşit ve kardeşçe yaşamasına katkı sunduğunu söyledi. Festivalin 10 yıldır sürmesinin önemli bir kurumsallaşma örneği olduğunu ifade eden Uysal, 'köklü bir gelenek' olarak nitelendirdiği festivalin sonraki yıllarda da devam etmesini diledi.

AKDENİZ'İ TEMSİL EDEN 23 DERNEĞE PLAKET

Gecenin sonunda festivalde Akdeniz Bölgesi'ni temsil eden 23 derneğe Başkan Uysal tarafından plaket takdim edildi.

Akdeniz Gecesi'ne Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Orhan Karaçanak ve ilçe yönetimi, CHP Kepez İlçe Başkanı Ali Murat Özel, CHP Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda kent sakini katıldı.