Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin-Adliye Tramvay Hattı'nı Şehir Hastanesi'ne bağlayacak Adliye-Şehir Hastanesi hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda ilk test sürüşünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

Yaptığı test sürüşü sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 'İnşallah Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı projemizde ilk etapta Adliye'den Şehir Hastanesi'ne ulaşmış olacağız. Sonra ikinci etap sanayilerimiz ve üçüncü etapta da stadyuma kadar 21.1 kilometrelik hattımız tamamlanmış oluyor. Uzun süredir emek çekiyoruz ama elhamdülillah artık test sürüşü aşamasına geçtik, bir an önce de vatandaşımızın hizmetine sunacağız' diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞABİLECEK'

Adliye-Şehir Hastanesi istikametinin ilk etap olarak açılacağını kaydeden Başkan Altay, 'Böylece son durağımız Adliye olan kısım, vatandaşlarımızın çok yoğun bir şekilde ihtiyacı olan Şehir Hastanesi'ne kadar devam etmiş olacak. Mevcut tramvaylarımızla bu hattı işletiyoruz. Bundan sonra Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımız Alaaddin-Adliye hattına bindiklerinde kesintisiz şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekler' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya'nın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, 'Mevcutta 27 kilometre raylı sistem hattımız var. İnşallah şu anda inşaatına başladıklarımız tamamlandığında buna 57 kilometre daha ilave etmiş olacağız. Yani 1'in yanına 2 tane daha koymuş oluyoruz. İnşallah yeni müjdeler için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu projelerde en büyük destekçimiz Konya'ya sevgisini, muhabbetini her zaman ifade eden değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz (AYGM) Yalçın Eyigün beye, ekibine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'nın raylı sistem ağını hep birlikte geliştirmeye, Konya'nın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattımız şehrimize hayırlı, mübarek olsun' açıklamalarını yaptı.