Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlara çiçek dağıtan zabıta ekiplerine çocuklar da eşlik etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için kentin dört bir yanında görev yapan zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri de İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlendi. Büyükşehir zabıta ekipleri, ellerindeki çiçeklerle esnafın ve vatandaşların Zabıta Haftası'nı farklı bir etkinlikle karşılamasını sağladı.

BU KEZ KARANFİLLERLE KARŞILADILAR

Yıl boyunca kent düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzuru için sahada görev yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, bu kez Cumhuriyet Bulvarı'nda ellerinde çiçeklerle vatandaşların karşısına çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta ve Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı'nın da katıldığı etkinlikte esnaf ziyaret edilerek çiçek takdim edildi. Yürüyüş Yolu'ndan geçen vatandaşlara da çiçek dağıtan ekipler, Kocaelililerle Zabıta Haftası'nın sevincini paylaştı.

MİNİKLER DE ZABITALARA EŞLİK ETTİ

Etkinliğin en renkli anlarına ise çocuklar imza attı. Zabıta ekiplerine çiçek dağıtımında eşlik eden minikler, esnaf ve vatandaşlara çiçek takdim etti. Çocukların zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği dağıtım, Yürüyüş Yolu'nda sıcak ve samimi görüntüler oluşturdu. Anlamlı hafta kapsamında kadın zabıta personelleri de unutulmadı. Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, görevlerini özveriyle sürdüren kadın zabıta personeline çiçek takdim ederek Zabıta Haftası'nı kutladı.