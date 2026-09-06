Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Silifke Sosyal Yaşam Merkezi'; farklı yaş gruplarının eğitimden spora, kültür-sanattan eğlenceye kadar pek çok alandaki ihtiyaçlarına yanıt veren önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet veriyor.

MERSİN (İGFA) - Yaz döneminde de yoğun olarak kullanılan merkezde; çocukların Akıl Zekâ Oyunları, Dans, Doğa, Hobi-Resim, Masal-Drama, Müzik-Ritim, Tasarım-Teknoloji, Yaratıcı Mutfak ve Oyun gibi farklı alanlarda atölyelere katıldığı Çocuk Kampüsü de yer alıyor.

Çocukların hem eğlenerek öğrenmesine hem de ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan atölyeler, ailelere de çocuklarının gelişimini destekleyebilecekleri önemli bir imkân sunuyor.

Öğrencilerin ders çalışabildiği ve çeşitli toplantıların gerçekleştirilebildiği Okuma Salonu ve Çok Amaçlı Salon, merkez içerisinde vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Kafe alanı ise vatandaşların dinlenip sohbet edebilecekleri bir buluşma noktası olarak, hem iç hem de dış alanda hizmet veriyor.

Merkezde yer alan amfi tiyatro, vatandaşların kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasına olanak tanırken, Survivor Park ve oyun grupları da özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor.

Merkez bünyesinde yer alan spor alanı ve yürüyüş yolu ise vatandaşların açık havada vakit geçirebilecekleri yerler olarak öne çıkıyor. Toplumun her kesimini aynı çatı altında buluşturan, vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlere daha kolay erişebilmesine katkı sunan merkez, önemli bir yaşam alanı özelliği taşıyor.