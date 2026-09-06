İZSU Genel Müdürlüğü'nün Liman Caddesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmasının ilk etabı planlanandan iki ay erken tamamlandı. Bornova-Karşıyaka yönünden Alsancak'a ulaşımı sağlayan güzergâh yeniden trafiğe açıldı. Ekipler bir sonraki aşamada karşı yönde çalışmaya başlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin etkisiyle artan ani ve yoğun yağışlara karşı kentin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası (İLBANK) aracılığıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında kent merkezindeki yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri birbirinden ayrılıyor. Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ı kapsayan 3 milyar liralık yatırımın ikinci etabında Alsancak Liman bölgesi, Liman Caddesi ve bağlantılı güzergâhların altyapısı güçlendiriliyor.

3 AYLIK ÇALIŞMA 1 AYDA TAMAMLANDI

Projenin önemli noktalarından Liman Caddesi ile Halkapınar Aktarma İstasyonu çevresinde yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Bornova-Karşıyaka yönünden Alsancak istikametine ulaşımı sağlayan güzergahta yağmur suyu ve atık su altyapısına yönelik imalatlar gerçekleştirildi.

Ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri en aza indirmek amacıyla çalışma programını yoğunlaştıran İZSU ekipleri, üç ay sürmesi planlanan çalışmayı yaklaşık bir ayda tamamladı. Altyapı imalatlarının ardından asfalt serimi de yapılarak güzergâh yeniden araç trafiğine açıldı.

EKİPLER ŞİMDİ KARŞI YÖNDE ÇALIŞACAK

İlk etabın tamamlanmasının ardından proje kapsamında çalışmalar bu kez Alsancak istikametinden Bornova-Karşıyaka yönüne giden güzergahta sürdürülecek. Altyapı imalatlarının güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışma yapılacak bölüm geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İZSU ekipleri, ilk etapta olduğu gibi karşı yöndeki çalışmalarda da yoğun bir program uygulayacak. İmalatların mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması hedefleniyor. Çalışma süresince ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

ALSANCAK'A 16 KİLOMETREYİ AŞAN YENİ ALTYAPI

Alsancak'ta nüfus yoğunluğu ve eski altyapı hatlarının birleşik sistemle çalışması nedeniyle bölge, projenin kritik noktaları arasında yer alıyor. Proje kapsamında Alsancak Liman bölgesinde 8,4 kilometre yağmur suyu hattı ve 8 kilometre atık su hattı ile 3 yağmur suyu terfi merkezi inşa ediliyor. Bölgede toplam 16 kilometreyi aşan yeni altyapı hattı oluşturulacak. Yağmur suyu ve atık su sistemlerinin birbirinden ayrılmasıyla özellikle şiddetli yağışlarda kanalizasyon sisteminin üzerindeki yükün azaltılması amaçlanıyor. Yeni sistem sayesinde yağmur sularının daha hızlı ve sağlıklı şekilde tahliye edilmesi, su baskını ve taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

İZMİR'İN ALTYAPISI GELECEĞE HAZIRLANIYOR

TEFWER kapsamında ilk projenin inşaat çalışmaları Konak'ın Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı'nın Adalet Mahallesi'nde yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında mevcut birleşik sistem yenilenerek yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılıyor. Özan Abay Caddesi üzerindeki Piyale Kolektörü de iki sistemin ayrı çalışmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor.

Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahallelerinden başlayarak Konak'ın Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerini kapsayan etapta da yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor.

Projenin dördüncü etabının Bornova'da, beşinci etabının ise Buca'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etapların tamamlanmasıyla yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması, kanalizasyon sisteminin yükünün azaltılması ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskını ile taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

İZSU'nun altyapı yatırımlarının, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yönelik çalışmalar ile atık su arıtma tesisi yatırımlarını da desteklemesi amaçlanıyor.