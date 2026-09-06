İstanbul'da yaşayan Giresunlular, 8-11 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Giresun EXPO 2026 öncesinde önemli bir güç gösterisine imza attı. 5 Eylül'de Sütlüce'de gerçekleştirilen geniş katılımlı buluşmada, fuarın hazırlıkları masaya yatırılırken, organizasyonun Giresun'un ekonomik ve sosyal geleceği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Şebinkarahisar İşinsanları Derneği, Gİresun Vakfı, Giresun Federasyonu ve çok sayıda sivil toplum temsilcilerine, federasyon yöneticilerinden üreticilere kadar farklı kesimlerden çok sayıda Giresunlu aynı masada buluşarak, EXPO 2026'nın yalnızca bir fuar değil, Giresun'un ortak vizyon projesi olduğu mesajını verdi.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve denizcilik sektörünün önde gelen kurumları, 8-11 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Giresun EXPO 2026 İş Dünyası Buluşması kapsamında aynı çatı altında bir araya geliyor.

Giresun'un üretim gücünü, girişimcilik potansiyelini ve sanayi altyapısını ulusal ve uluslararası yatırım çevreleriyle buluşturmayı hedefleyen organizasyon, klasik bir fuarın ötesine geçerek stratejik iş birliklerinin kurulacağı önemli bir platform olmayı amaçlıyor.

Savunma sanayisinin satın alma kurmayları Giresun EXPO'da

Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlesine yön veren kurumların satın alma ekipleri, yeni tedarikçilerle buluşmak ve iş ortaklıklarını genişletmek amacıyla Giresun EXPO'da stant açacak ve B2B görüşmelere katılacak.

Fuar kapsamında yer alması beklenen kurumlar arasında;

Askerî Fabrika ve Tersaneler Genel Müdürlüğü

Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ASELSAN

HAVELSAN

ROKETSAN

BMC POWER

ve savunma ekosisteminde faaliyet gösteren çok sayıda güçlü kuruluş bulunuyor.

Bu buluşmanın, Giresunlu sanayicilerin Türkiye'nin savunma tedarik zincirine doğrudan erişimi açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Mavi Vatan'ın tersaneleri İstanbul'da buluşacak

Savunma sanayisinin yanı sıra Türkiye'nin dünya çapında adından söz ettiren denizcilik ve gemi inşa sektörü de Giresun EXPO 2026'da geniş katılımla yer alacak.

Organizasyonda yer alması planlanan kuruluşlar arasında;

Anadolu Tersanesi

Sedef Tersanesi

Çeksan Tersanesi

Tersan Tersanesi

Kuzey Star Tersanesi

Gemak Tersanesi

Mengi Yay Yatçılık Junioshow 8 Eylül'de Bursa'da kapılarını açıyor İçeriği Görüntüle

gibi sektörün önemli oyuncuları bulunuyor.

Üst düzey yöneticiler ve satın alma yetkilileri, fuar boyunca Giresunlu üreticiler ve girişimcilerle doğrudan temas kurarak yeni iş birliklerinin zeminini oluşturacak.

Giresun ekonomisi için stratejik fırsat

Organizasyon, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde;

Şirketler arası B2B görüşmeler,

Yatırım buluşmaları,

Tedarik zinciri eşleştirmeleri,

Yeni ortaklık görüşmeleri,

Uluslararası ticaret bağlantıları

gibi birçok stratejik faaliyete ev sahipliği yapacak.

Bu sayede Giresun'da faaliyet gösteren işletmelerin, Türkiye'nin savunma ve denizcilik sanayisindeki büyük üreticilerle doğrudan temas kurması hedefleniyor.

"Giresun'un üretim gücü Türkiye'nin geleceğine taşınacak"

Organizasyonun temel hedeflerinden biri, Giresun'un yalnızca fındık üretimiyle değil; sanayi, teknoloji, metal işleme, makine üretimi, denizcilik ve girişimcilik alanlarındaki potansiyelini de görünür hale getirmek.

EXPO boyunca gerçekleştirilecek temasların, yeni yatırımların önünü açması, bölgesel üretimin ulusal tedarik zincirlerine entegrasyonunu hızlandırması ve Giresun'un ekonomik görünürlüğünü artırması bekleniyor.