Kayseri Melikgazi Belediyesi şehrin trafik yükünü hafifletecek olan yol çalışmasına hızla devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olan yol çalışmasında asfalt dökme işlemleri başladı. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ‘’Yeni yol düzenlememiz sayesinde şehrimizin ulaşımında büyük bir rahatlama olacak’’ dedi.

Nüfus artışıyla birlikte yeni yollara duyulan ihtiyacın arttığı bu dönemde, trafiği rahatlatmak ve vatandaşlara konforlu ulaşım imkanları sağlamak için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Adnan Doğu Kışlası ve Erciyes Üniversitesi’nin arasına, Talas Bulvarı’nı Teknopark’a (Aşık Veysel Bulvarı) bağlayacak yeni yol çalışmasında sona geldi.

Bağlantı yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi Belediyesi olarak ulaşımı, şehir içi trafiğini rahatlatacak olan güzel bir projenin son aşamasına geldik. Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nı buluşturuyoruz. Çalışmalarımızın sürdüğü konumu detaylı bir şekilde tarif etmek gerekirse, Erciyes Üniversitesi ile Köşk Kışla Askeriyesi arası ve Mayagöz Hastanesinin olduğu bölgeden çıkıp Teknopark’ın bulunduğu üniversitemizin arka girişine doğru bir geçiş aksı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız burayı kullanabilsinler diye 3 kilometreyi kapsayan bu alanda oldukça yoğun çalışmalar ve büyük bir yatırım yaptık" dedi.