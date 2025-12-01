Edirne'de Süloğlu Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kilit parke taş döşeme çalışmalarına merkez mahallesinde yoğun şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, projeyle halkı toz ve çamurdan korumayı hedeflediklerini açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Süloğlu Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kilit parke taş döşeme çalışmalarını merkez mahallesinde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, halk memnuniyetini ön planda tutarak yürütülen çalışmaların amacını şöyle açıkladı:

'Göreve geldiğimizden beri parke taş ve asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sokaklarımızdan hem içme suyu, hem elektrik, hem de doğalgaz hatları geçiyor. Bu nedenle önceliğimiz, tüm altyapıyı yenileyip vatandaşlarımızı toz ve çamurdan uzak tutmak. Bugün itibariyle çarşımızın yanındaki sokağımızın yenileme çalışmalarını başlattık. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız.'

Başkan Ormankıran, çalışmaların süresince vatandaşların konforunu ve güvenliğini önceliklendirdiklerini vurguladı. Proje tamamlandığında, ilçe sokaklarının hem estetik hem de kullanışlı bir görünüme kavuşması hedefleniyor.