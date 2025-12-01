22-30 Kasım tarihleri arasında Mersinli kitapseverlerle 10. kez buluşan 'CNR Mersin Kitap Fuarı', bu yıl 'Oku' mottosuyla onlarca yayınevini, yazarı ve binlerce yurttaşı ağırladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da açtığı stant ile birbirinden değerli yazarları kitapseverlerle buluşturup, imza günleri düzenledi.

Yenişehir Fuar Merkezi'nde Mersinlilerden yoğun ilgi gören 10. CNR Mersin Kitap Fuarı; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliği ve KOSGEB desteği ile düzenleniyor.

KIYMETLİ YAZARLAR, MERSİN KİTAP FUARI'NDA OKURLARIYLA BULUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören standında, Mersin Kent Kitaplığı tarafından basımı yapılan onlarca kitap da Mersinlilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir standında çocuk kitaplarından yetişkin kitaplarına, Mersin tarihinden arkeolojisine kadar birçok alanda eseri inceleme fırsatı bulan kitapseverler, standa dair memnuniyetlerini dile getirdi.

Stantta gerçekleştirilen imza günlerinde okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Nurdan İnan, Erkan Özaydın, Uğur Pişmanlık ve Turan Ali Çağlar, onlarca eserini imzalayarak kitapseverlere hediye etti. Kitapların zengin dünyasını Mersinlilere yansıtmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları aynı zamanda okuma salonlarına ve kütüphanelere de davet etti.

BAYTEK: 'STANDIMIZDA MERSİN'İ TANITAN ÇOK GÜZEL KİTAPLARIMIZ VARDI'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültür Tesisleri ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Cansu Baytek, '10. CNR Mersin Kitap Fuarı' hakkında bilgi verdi.

En çok dikkat çeken stantların başında Büyükşehir'in standı olduğunu belirten Baytek, keyifli ve bol ziyaretçili bir fuar geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir standında, kente dair her yaştan insan için birçok seçeneğin bulunduğunu ifade eden Baytek, 'Her sene olduğu gibi, standımızda Kent Kitaplığımıza ait kitaplar var. Ayrıca değerli yazarlarımızın imza günlerini de yaptık. Çocuklar için Nasrettin Hoca kitaplarımız ve yine çocuklara yönelik yoga kitaplarımız vardı. Çocuklarımızın severek okuyabileceği, Mersin'i tanıtan çok güzel kitaplarımız mevcuttu' dedi.