Edirne Keşan'daki yeni TOKİ konutlarında bir dairenin teslim alınır alınmaz kiralık ilanına çıkarılması, vatandaşların tepkisine yol açtı. Olay, sosyal konutların amacının dışına çıkılıp çıkılmadığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kısa süre önce teslimleri yapılan TOKİ konutlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Konut sahibi bir vatandaşın, dairesini teslim alır almaz kiralık ilanı vermesi kamuoyunda tartışma oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan ilanda, yeni yerleşim alanındaki 2+1 daire için 'ilk siz oturun', 'güvenlikli site', 'geniş ve ferah' gibi ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

İlanın yayılmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. TOKİ konutlarının temel amacının dar gelirli ve evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu hatırlatan vatandaşlar, bu tür uygulamaların sosyal konut anlayışıyla çeliştiğini savundu. Vatandaşlar, 'Bizler ev sahibi olabilmek için başvuru yapıyor, çoğu zaman reddediliyoruz. Ancak teslim alınan konutların hemen kiraya verilmesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Bu evler yatırım amacıyla mı yapıldı? TOKİ dairelerinin kiraya verilmesi mevzuata uygun mu, amacına hizmet ediyor mu?' diyerek tepkilerini dile getirdi.