Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede düzenlenen operasyonda 900 litre etil alkol ve bin 130 adet alkol üretim kiti ele geçirdi. Kaçak içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesinin planlandığı öğrenildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, C.K. (46) isimli şüphelinin Merkez ilçedeki depo ve işletmesinde yüklü miktarda kaçak etil alkol bulundurduğu tespit edildi.

Şüphelinin, alkol üretim kitleriyle kaçak içki imal ettiği ve bu ürünleri yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı bilgisine ulaşan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreslere eş zamanlı operasyondaki depo ve işletmede yapılan aramalarda 51 koli içinde toplam 900 litre etil alkol, 991 adet votka kiti ve 139 adet viski kiti olmak üzere toplam bin 130 adet alkol üretim kiti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 2 bin 200 litre kaçak içki üretilebileceği, malzemelerin piyasa değerinin ise 2 milyon 500 bin TL olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.