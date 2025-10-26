Edirne'nin Keşan ilçesinde spor faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında yapılan İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısına ilgili kurum amirleri ile ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkanları katıldı.

Toplantıda, ilçede düzenlenecek olan spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri, müsabakalar öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olası aksaklıkların önlenmesine yönelik konular ele alındı.

Kaymakam Aziz Mercan, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, müsabakaların centilmenlik ruhu içerisinde geçmesi ve seyirci güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

Toplantı, alınacak önlemler ve kurumlar arası iş birliği konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.