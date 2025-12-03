Edirne'nin Keşan ilçesinde Yeni Mahalle'de yapımı süren sağlık tesisiyle ilgili mahalle sakinleri ve muhtar, tabeladaki bilgiler ile basında yapılan tanıtımlar arasındaki çelişki nedeniyle kafaların karıştığını söylüyor. Yetkililerden net açıklama bekleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Yeni Mahalle bölgesinde inşaatı süren sağlık tesisi, tabelada yazan '20 üniteli ADSM + 4 hekimlik ASM + 112 ASHİ' ifadesi ile siyasilerin 'Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi' açıklamaları arasında çelişkiler nedeniyle mahallede tartışma konusu oldu. Mahalle sakinleri, tesisin niteliği konusunda kafalarının karıştığını belirtiyor. İnşaat alanındaki tabela, tesiste Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), Genel Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmeti (ASHİ) birimlerinin birlikte planlandığını gösterirken, bazı basın ve sosyal medya paylaşımları tesisi yalnızca diş hastanesi olarak tanıttı.

Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ, 'Tabelada üç birim birlikte yazıyor; ama basında 'diş hastanesi' denildi. Mahalleli bana 'hangisi doğru?' diye soruyor. Bu konuda net bir açıklama yok' dedi.

Tartışmayı alevlendiren paylaşımlardan biri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın 17 Ekim'deki açıklaması oldu. Başkan İba, söz konusu tesisi '20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi' olarak duyurmuştu. Öte yandan, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım ise, 21 Kasım'da yaptığı açıklamasında tesisi '20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' olarak tanımladı.

Mahalle sakinleri, proje ile ilgili net bilgi verilmediği için hangi hizmetlerin sunulacağını bilmediklerini belirterek, tesisin yalnızca diş sağlığı hizmeti mi vereceği, yoksa diş sağlığı, aile sağlığı ve acil sağlık hizmetlerini bir arada mı sunacağı belirsizliğini koruduğunu ve bu konuda yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

Sakinler ve muhtar, tabeladaki bilgiler ile basındaki açıklamalar arasındaki tutarsızlığın giderilmesi ve projenin kapsamının kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmasını talep ediyor.