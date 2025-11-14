Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni Hükümet Konağı inşaatı nedeniyle bazı kamu birimleri, 17 ve 24 Kasım tarihleri itibarıyla geçici binada hizmet vermeye başlayacak.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamlığı, yeni Hükümet Konağı inşaatı kapsamında bazı müdürlüklerin geçici olarak taşınacağını duyurdu.
17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Kaymakamlık Makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü, geçici hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayacak.
24 Kasım 2025 Pazartesi günü ise Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimi yeni binada hizmet verecek.
Tüm birimler, eski Devlet Hastanesi Recep Tarhan Diş Polikliniği binasının 1, 2 ve 3. katlarında vatandaşlara hizmet sunacak.
Kaymakamlık yetkilileri, taşınma sürecinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini belirterek vatandaşlardan anlayış istedi.
Açıklamada, 'Yeni Hükümet Konağımız tamamlanana kadar kamu hizmetlerini kesintisiz sürdürmek için geçici binamızda en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.