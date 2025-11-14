Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan kahramanlardan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Bursa'nın Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

BURSA (İGFA) - Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da katıldı.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Yenişehir ilçesi Aydınlar Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törenin ardından Yenişehir Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız ise Harmancık ilçesinde Demirciler Camii'nde ikindi namazı sonrası gözyaşlarıyla Demirciler Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Yüzlerce Bursalı'nın katıldığı törenlerde yakınları ve vatandaşlar, şehit kahramanları için dualar etti.