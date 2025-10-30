Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal krediler ve Ziraat Katılım'ın kâr payı destekli finansmanları 1 yıl uzatıldı; borçluluk şartı sıkılaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarım üreticilerine müjde geldi.

Ziraat Katılım Bankası'nın Hazine kâr payı destekli yatırım ve işletme finansmanı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin faiz destekli kredileri, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edeceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen düzenleme, yerli üretimi güçlendirmeyi ve çiftçiyi enflasyona karşı korumayı hedefledi.

Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren kredi alacaklarda vergi ve SGK prim borcu bulunmaması zorunlu olacağı ve gelir kayıplarının ise Tarım Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı; haksız yararlananlar ise 5 yıl men edileceği hüküm altına alındı.

Hatırlanacağı gibi son yıllarda artan gübre, yem, mazot ve enerji giderleri nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan çiftçiler için sübvansiyonlu krediler büyük önem taşıyor.

Söz konusu kararın ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz