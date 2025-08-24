Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemin planlamaları, akademik başarı, güvenlik ve sosyal faaliyetler ele alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’na hazırlık kapsamında İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu dönem başı toplantısını düzenledi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2025/63 sayılı genelgesi doğrultusunda yeni dönemin iş ve işlemleri görüşüldü.

Toplantıda, eğitim kurumlarında uygulanacak planlamalar detaylı şekilde ele alındı.

Öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik stratejiler, okullarda güvenlik ve hijyen önlemleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin organizasyonu gibi konular masaya yatırıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılını en verimli şekilde geçirmek için eğitim camiası olarak iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Müdür Kemik, tüm eğitimcilere başarı dileklerini ileterek, öğrencilerin gelişimine yönelik ortak hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.