Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çocukların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da yerel yönetimler bazında bu kapsamda eğitim düzenleyen ilk ve tek kurum olan Keçiören Belediyesi, sosyal sorumluluk ve çocuk hakları alanında öncü bir adım attı.

Belediye bünyesinde görevli çocuk gelişimciler, sosyal çalışmacılar, sosyologlar ve psikologların katıldığı eğitim üç ana bölümden oluştu. Eğitimin ilk bölümünde, verilen hizmetlerin yasal dayanakları ve uygulayıcıların yasal sorumlulukları aktarıldı. İkinci bölümde, çocuk koruma alanında yapılacak yasal başvuruların ve resmi süreçlerin nasıl yürütüleceği, kurumlar arası yazışma usulleriyle birlikte detaylı şekilde anlatıldı. Son bölümde ise aile ve çocuklarla çalışırken etik olarak dikkat edilmesi gereken ilkeler üzerinde durularak, mesleki yaklaşımda duyarlılığın önemi vurgulandı. Keçiören Belediyesi, bu eğitimle birlikte hem çalışanlarının mesleki donanımını artırmayı hem de çocukların güvenli çevrede büyümesine destek olma noktasında önemli bir adım atmış oldu.

'ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR EĞİTİM'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 'Bu eğitimler çocuk haklarının korunması ve farkındalığın artırılması açısından son derece değerli bir girişimdir. Bu tür eğitimlerin sürekliliği, çocukların korunmasına yönelik toplumsal bilincin kalıcı hale gelmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Keçiören Belediyesi olarak çocukların korunması ve ailelerin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, mazlumları ve mağdurları sevindirecek hizmetlerimize her zaman devam edeceğiz.'