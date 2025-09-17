Edirne'de Keşan Ticaret Borsası, canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu. Borsa mezbahasına kesim için gelen hayvanlar dışında besilik ve damızlık hayvanların doğrudan kesime gönderileceği belirtildi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret Borsası, canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı.

Borsa tarafından yapılan açıklamada, mezbaha işletmesine kesim için gelen hayvanlar haricinde, besilik ve damızlık hayvanların doğrudan kesime yönlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, üreticilerin yalnızca kesim amacıyla getirecekleri hayvanlarını borsaya ulaştırmalarını önemle rica etti.