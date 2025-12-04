Edirne'nin Keşan ilçesinde Kaymakam Aziz Mercan başkanlığında toplanan İlçe Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, uyuşturucuyla mücadelede atılacak adımları değerlendirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında İlçe Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya, Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Keşan Temsilcisi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Adviye Arap'ın yanı sıra ilgili kurumların temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçede uyuşturucu kullanımının önlenmesi, farkındalık çalışmalarının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Keşan'da uyuşturucunun zararlarına karşı daha etkin mücadele yürütülmesi için ortak çalışma kararlılığını yineledi.

Toplantının sonunda, bağımlılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.