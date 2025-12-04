Nevşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen özel program, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerden tam not aldı. Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Arı, engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri hazırladıkları tiyatro oyununun yanı sıra, 'Bu Vatan Kimin' şiirinin okunması sonrasında Belen Kahvesi, işaret dili ve salavat gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı. Program kapsamında özel bireyler çeşitli şarkılar seslendirerek yeteneklerini sergiledi.

Etkinliklerin ardından Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi öğretmenleri ve solist Ersin Tunç sahne alarak katılımcılara müzik dolu bir konser verdi. Türküler ve sevilen şarkılarla devam eden konsere özel insanlarda oyunlarıyla eşlik etti.