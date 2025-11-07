Her hafta okul, cami, Kur'an Kursu, Akıl Küpü Kütüphanesi, aile sağlık merkezi gibi birbirinden farklı yatırımların açılış ve temel atma programlarını gerçekleştiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde Kur'an Kursu açıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever iş birliği ile Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçen 'Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur'an Kursu' yarın saat 13:00'te açılıyor.

Yeni açılışlar, yeni hizmetlerle Melikgazi'yi geliştiren, güzelleştiren, vatandaşlara nitelikli hizmet sağlayan vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'mizde yeni açılışlarla, farklı ve yenilikçi yatırımlarla günden güne büyüyor; güçleniyoruz. Hemen her alanda ilçemiz için en iyi hizmeti sağlamayı amaçlıyor; çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz.

Her mahallemizin kendine has ihtiyaçları söz konusu. Gerekli ihtiyaç tespitlerini sağladıktan sonra hemen işe koyuluyoruz. Hayırseverlerimizin destekleri de çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşımamıza yardımcı oluyor. Bu kapsamda Yeniköy Mahallemizde hayata geçirdiğimiz 'Melikgazi Belediyesi Ahmet-İrfan-Penbe-İlmiye Pirdede Kur'an Kursu'muzun açılışını gerçekleştireceğiz. Yarın saat 13:00'te, Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak'ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz, açılış heyecanımızı paylaşarak daha da büyüteceğiz inşallah. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'