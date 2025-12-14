Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Keşan'da yürütülen sağlık tesisleri ve projeleri sahasında incelemelerde bulunarak çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Keşan'da devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. Ziyaret programı kapsamında Yıldırım, ilk olarak Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı makamında ziyaret ederek ilçede planlanan sağlık projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra yapımı süren sağlık tesislerini ve projelerin sahalarını inceleyen Yıldırım, yetkililerden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, projelerin planlandığı takvime uygun şekilde sürdüğü vurgulandı.

Yıldırım, Keşan'daki sağlık yatırımlarının öncelikli hedefinin halkın hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişimini sağlamak olduğunu belirterek, 'Tesislerin en kısa sürede hizmete açılmasıyla birlikte ilçemizin sağlık altyapısı önemli ölçüde güçlenecek' dedi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen diğer çalışmaların da bölgedeki genel sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçladığına dikkat çeken Yıldırım, yakın dönemde uzman hekim ve nitelikli sağlık personeli sayısının artırılmasının da planlandığını ifade etti.

Bu ziyaretle birlikte, Keşan'da sağlık alanındaki projelerin hem fiziki altyapı hem de insan kaynağı açısından güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığı gözler önüne serildi.