SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen 'Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü' programında, farklı sektörlerden 15 firma ile 120 engelli birey bir araya gelerek iş ve staj imkanlarına dair birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

BİREBİR GÖRÜŞME

Engelli bireylerin iş hayatına katılımını desteklemek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen programda özel gereksinimli bireyler, kurulan başvuru masalarında firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı buldu.

15 FARKLI FİRMA KATILDI

Farklı sektörlerden toplam 15 firmanın yer aldığı programda, 120 özel gereksinimli bireyler, çalışma alanlarıyla ilgili yetkililerden ayrıntılı bilgi alarak kendilerine sunulan iş formlarını doldurdu.

Programda ayrıca, Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri firma yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde iş görüşmesinin nasıl yapılacağına dair deneyim kazandı.