Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul ile iş birliği protokolü imzaladı.

ANTALYA (İGFA) - Belediyede gerçekleşen İmza töreninde konuşan Başkan Uysal, uzun süredir güçlü bir dayanışma içinde oldukları dernekle bu kez resmi bir iş birliği protokolü imzalamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Türkiye'mizde en eski tarihe sahip, en köklü mücadeleyi veren; şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek olan, dünya savaşı koşullarında kurulmuş derneğimizle iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumsal bir örnek oluşturması adına mevcut dayanışmamızı daha hukuki bir zemine oturtuyoruz. Bu vesileyle bugüne kadarki tüm iş birlikleri için ve her şeyden önce vatanımıza, ülkemize yaptıkları fedakârlıklar için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.'

Dernek Başkanı Mehmet Yurdakul ise 110 yıllık geçmişe sahip Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'nin Muratpaşa Belediyesi'nden aldığı desteklere dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Gerek hizmet binamızın tahsisinde, gerek bugüne kadar tüm taleplerimizde her zaman yanımızda olan Muratpaşa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve belediye personeli her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında oldu. Bugün bu güçlü dayanışmayı kurumsal bir çerçeveye kavuşturarak imza altına alıyoruz.'