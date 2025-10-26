WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle Vodafone tarafından yürütülen 'Dünya İçin Lazım' projesi tüm Türkiye'den yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel olarak Vodafone çalışanları, bayileri, müşterileri ile öğrenciler ve tüm topluma değen farkındalık çalışmaları planlandı. e-atık toplamada kilogram performansı en yüksek bölgeler Doğu Karadeniz oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel olarak Vodafone çalışanları, bayileri, müşterileri ile öğrenciler ve tüm topluma değen farkındalık çalışmaları planlandı. Vodafone ayrıca, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Erzurum'daki 4 mağazasında 'E-Atık Günü' düzenledi. Bu mağazaların her birinde özel bir 'E-Atık Günü' köşesi kuruldu. Mağazalara gelen ve e-atıklarını bağışlayan müşteriler çarkı çevirerek ücretsiz 5 GB internet hediyesi ve sürpriz ödüller kazandı.

Dünya Elektronik Atık Günü vesilesiyle açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, e-atıkları dönüştürmekte öncü şirketlerden biri olmanın yanı sıra e-atık dönüştürme projesine müşterilerimizi de dahil ederek sürdürülebilir bir süreç ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

''Dünya İçin Lazım' projemizle dönüştürülen e-atıklar, hem doğa ve sürdürülebilirlik eğitimlerine dönüşüyor, hem de bu eğitimler sayesinde doğa bilinci artmış topluluklar ortaya çıkıyor' diyen Şahin, 'Projemizde müşterilerimiz başta olmak üzere tüm ekosistemimizin dahiliyetine özel önem veriyoruz. Ekosistemimizin katkısıyla Türkiye genelinde yürüttüğümüz projede toplanan e-atıkların tamamını geri dönüştürerek doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz. Böylece, bayilerimizden müşteri hizmetlerine, tüm ekosistemimiz aslında gezegenimiz için birer iyilik merkezine dönüşüyor. Dünya Elektronik Atık Günü'nü birçok etkinlikle tüm paydaşlarımızla kutluyoruz. Projemize destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

EN ÇOK E-ATIK DOĞU KARADENİZ'DE TOPLANDI

Söz konusu projede e-atık toplamada kilogram performansı en yüksek bölgeler sırasıyla Doğu Karadeniz (347 kilogram), Doğu Anadolu (265 kilogram), İç Anadolu (195 kilogram) ve İstanbul Avrupa (158 kilogam) oldu. Projede e-atık toplayan mağaza oranı yüzde 40, portala kayıtlı mağaza oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

'Dünya İçin Lazım' proje gönüllülerine ve WWF-Türkiye ile Habitat Derneği'nin ekosistemindeki tüm gönüllülere e-atık bağış kampanyası duyurusu ve onlar üzerinden çocuklara e-atık bağışı çağrısı yapıldı.