Uluslararası Esnaf Birliği (UEB) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Özdil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek birliğin kuruluş sürecine verilen destek için teşekkür etti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda esnaf teşkilatı temsilcisinin katıldığı programda, Uluslararası Esnaf Birliği (UEB) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Özdil ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Mayıs 2025 tarihli ve 9887 sayılı kararla kurulan Uluslararası Esnaf Birliği'nin kuruluş sürecinde sağlanan destekler için teşekkürlerini iletti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birliğe 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulunduğu öğrenildi. Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf teşkilatlarına verdiği desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, birliğin Türkiye'deki esnaf, KOBİ ve sanayi kuruluşlarının yanı sıra yurtdışındaki kamu, yarı kamu ve özel kuruluşları kapsayan uluslararası bir yapı olduğunu vurguladı.

UEB'nin Türkiye'de ve yurtdışında teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Özdil, 41 ilde yapılanmanın devam ettiğini ve birliğin projeleriyle esnaf ve sanatkârların küresel ticarette daha güçlü temsil edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

İftar programı, esnaf temsilcileriyle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.