Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik büyüme, savunma sanayii, gıda güvenliği, Gazze'deki gelişmeler ve son kaza kırım incelemesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin güçlü seyrinin sürdüğünü belirterek, 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başı millî gelirin 17 bin dolara yaklaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın Ekim 2025 itibarıyla 270,2 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını da duyurdu.

Savunma sanayii alanında Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir zamanlar yüzde 80 dışa bağımlıydık, bugün İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız.' ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliğine ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, hiçbir şekilde ihmale izin verilmeyeceğini belirterek, 'İnsan sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelemiz sürecek. Ancak İstanbul'daki olay aydınlatılmadan tüm sektörü itham eden yaklaşımlar doğru değildir.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Türkiye'nin de katkısıyla sağlanan ateşkesin önemine dikkat çekerek, insani yardımların tüm zorluklara rağmen sürdüğünü ifade ederek, 18'inci İyilik Gemisi'nin 810 ton insani yardımla El Ariş'e ulaştığını söyledi. Erdoğan, soğuk havaların etkisiyle Gazze'de şartların ağırlaştığını ve Türkiye'nin konteyner sevkiyatına hazır olduğunu ifade ederek, 'Filistin devleti kurulmadan bölgede kalıcı barış mümkün değildir.' diyerek iki devletli çözüm vurgusunu yineledi.

Son olarak, 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza kırım ekibinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Karakutu incelemeleri tamamlandığında tüm bilgileri şeffaf şekilde paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.