Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Kasım 2025'te Azmilli Mahallesi'nde iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, ekiplerce yapılan aramalarda 7 parça halinde 200 gram sentetik kannabinoid ile 2 parça halinde 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.F.Ö. (2007 Düzce doğumlu, 2 suç kaydı) ve E.C.G. (2006 Düzce doğumlu, 1 suç kaydı) hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri adresin tespit edilmesi üzerine Üniversite Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramalarda 5 parça halinde 90 gram sentetik kannabinoid, 1 gram sıvı sentetik kannabinoid ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.Ç. (2002 Düzce doğumlu, 4 suç kaydı) hakkında da TCK 188 kapsamında işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.