Düzce'de kontrolden çıkan ticari taksinin başka bir otomobile çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi.
U.D. idaresindeki 81 T 1083 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 81 FP 576 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza dolayısıyla caddede trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.