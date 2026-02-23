Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza dolayısıyla caddede trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi.

Düzce'de kontrolden çıkan ticari taksinin başka bir otomobile çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

