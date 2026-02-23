Okulun zil ve anons sisteminin hafta sonu ile resmî tatillerde de çalması üzerine mağduriyet yaşayan bir vatandaşın başvurusu, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından çözüme kavuşturuldu.

ANKARA (İGFA) -Hafta sonları ve resmî tatil günlerinde okulun kapalı olmasına rağmen zil ve anons sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirten bir vatandaş, okul yönetiminin sistemi devre dışı bırakacağını bildirmesine rağmen sorunun sürmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, okul yönetimiyle iletişime geçerek sorunun giderilmesi için girişimde bulundu. Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda, okulun zil ve anons sistemine ilişkin düzenleme yapılarak vatandaşın mağduriyeti giderildi.

KDK'nın açıklamasında, vatandaşlardan gelen başvuruların titizlikle değerlendirildiği ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı.

https://twitter.com/TRombudsman/status/2025910504347041845