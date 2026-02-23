Kültür ve Turizm Bakanlığı, basılı ve elektronik yayınların derlenmesi çalışmalarında 2025 yılında önemli rekorlar kırıldığını açıkladı. Toplam 10 bin 742 başlık ve 384 bin 905 süreli yayın derlendi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren basılan eserlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen 'derleme hizmeti' çalışmaları 2025 yılında önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, mevzuatın yenilenmesi ve elektronik yayınların da derleme kapsamına alınmasıyla gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık verilerine göre, 2025 yılında basılı ve elektronik süreli yayınlarda toplam derlenen başlık sayısı 10 bin 742'ye, derlenen süreli yayın adedi ise 384 bin 905'e ulaştı. Bu çalışmalar, Milli Hafıza'nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Kütüphane ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi başta olmak üzere derleme kütüphaneleri, randevu sistemi üzerinden ziyaretçilere eşsiz koleksiyonlarını sunmaya devam ediyor. Ayrıca Millî Dijital Kütüphane Projesi kapsamında, 67 il ve ilçe halk kütüphanesindeki erişim istasyonları aracılığıyla bu hazinelere daha yakın olunabiliyor. Bakanlık, derleme hizmetleriyle ülkenin kültürel ve akademik hafızasının güçlendirilmesini hedefliyor ve vatandaşların bu koleksiyonlardan daha etkin şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.