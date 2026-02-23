Antalya Valiliği, 23 Şubat-16 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya Körfezi ile Gazipaşa açıklarında HÜRJET Projesi kapsamında test uçuşları yapılacağını, zaman zaman ses üstü hız nedeniyle yüksek şiddetli sesler duyulabileceğini açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında Antalya'da test uçuşları gerçekleştirileceğini duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, 23 Şubat 2026 - 16 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkış yapacak hava araçları, Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar olan deniz sahasında test faaliyetleri icra edecek.

Uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği, buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği belirtildi.

Valilik, söz konusu tarihlerde duyulabilecek şiddetli seslerin planlı test uçuşlarından kaynaklanacağını vurgulayarak, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini bildirdi.