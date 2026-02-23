Emekli Makine Yüksek Mühendisi Hüseyin Erkin, İpsala ve Meriç Ovası'nda yıllardır süren münavebesiz çeltik ekimi ile aşırı kimyasal kullanımının toprağı toksik hale getirdiğini belirterek, özellikle Cimra ve Telmata mevkileri için 'yeniden sazlık olma' riskine dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan İpsala ve çevresindeki tarım arazileri, 'toprak yorgunluğu' ve 'ekolojik bozulma' tehdidiyle karşı karşıya. Emekli Makine Yüksek Mühendisi Hüseyin Erkin, Meriç Ovası'nda yaptığı gözlemler doğrultusunda bölgedeki tarımsal uygulamaların ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Son 20 yıldır aynı alanlarda aralıksız çeltik ekimi yapıldığını belirten Erkin, aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımının yanı sıra yoğun su tüketiminin de toprak yapısını bozduğunu söyledi. 'Meriç Ovası ve İpsala sahaları aşırı yoruldu. Toprak artık toksik bir yapıya büründü' diyen Erkin, özellikle tuzlanma ve kimyasal birikimin verimliliği düşürdüğünü vurguladı.

Hüseyin Erkin, çözüm olarak taşkın dönemlerinde nehrin taşıdığı alüvyon bakımından zengin suların kontrollü şekilde tarım alanlarına yönlendirilmesini önerdi. Bu yöntemin doğal gübreleme etkisi sağlayacağını belirten Erkin, suların belirli bir süre sonra drenaj yoluyla tahliye edilmesinin toprağın kendini yenilemesine katkı sunacağını dile getirdi.

Bölgenin en düşük kotlu alanları olan Cimra ve Telmata mevkilerine özel dikkat çeken Erkin, bilinçsiz üretim anlayışının devam etmesi halinde bu bölgelerin eski doğal yapısına dönerek yeniden sazlık haline gelebileceği uyarısında bulundu. Yabani sazların ilaçlara karşı direnç kazandığını ifade eden Erkin, bunun uzun vadede üretimi tamamen tehdit edebileceğini kaydetti.