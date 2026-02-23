Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ramazan programlarına yoğun katılım olduğunu belirtirken, dış politikada diyalog vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında ise 2025'te 1 milyar 24 milyon muayene gerçekleştirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gelenek hâline gelen Ramazan etkinliklerinin bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Çocuklardan yetişkinlere kadar toplumun her kesiminin etkinliklere katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının yalnızca bireysel ibadet değil, toplumsal yenilenme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Okullarda gönüllülük esasına dayalı etkinliklerin düzenlendiğini kaydeden Erdoğan, 'Okul bahçelerinde neşeyle koşturan, camilerimizi birer gül bahçesine çeviren tüm çocuklarımızın alınlarından öpüyorum. Rabbim hepsini nazarlardan saklasın' dedi.

KABİNEDE REVİZYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine'de küçük çaplı bir revizyon yapıldığını açıkladı. Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi'nin getirildiğini belirtti. Görevi devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

DIŞ POLİTİKADA DİYALOG MESAJI

Küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin barış ve müzakere eksenli bir politika izlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin krizlerin çözümünde yapıcı bir aktör olarak öne çıktığını söyledi.

11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretine değinen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinde yapıcı bir dönemin başladığını ifade etti. Ege ve Akdeniz'deki meselelerin diyalog temelinde ele alındığını, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din özgürlüklerine ilişkin hassasiyetlerin muhataplara iletildiğini kaydetti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Şehit aileleriyle yapılan iftar programına değinen Erdoğan, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi amacıyla yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Sürecin milletin desteğiyle hedefine doğru ilerlediğini ifade etti.

'Vatandaşlarımızın şikayetlerine de kulak vererek eksiklerimizi tamamlıyor, sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmeye devam ediyoruz.



SAĞLIKTA 1 MİLYAR 24 MİLYON MUAYENE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında ülke genelindeki sağlık tesislerinde toplam 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene yapıldığını açıkladı. Bu muayenelerin yaklaşık 450 milyonunun aile sağlığı merkezlerinde, 21 milyonunun ise sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Sigara ve bağımlılıkla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilediklerini ifade eden Erdoğan, 784 yeni birim açılarak sigara bırakma polikliniği sayısının 1.349'a çıkarıldığını duyurdu.

Bağımlılıkla mücadelede devletin çabalarının tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medyanın, sanatçıların, dijital platformların ve ailelerin desteğinin önemine dikkat çekti. 'Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.