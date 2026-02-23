Milli Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 bin personelin katılım sağladığı Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri, kara, deniz ve hava unsurlarıyla yüksek koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetini sergiledi.

Yaklaşık 2 bin personelin görev aldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri kara, deniz ve hava unsurlarıyla imkân ve kabiliyetlerini ortaya koydu.

Tatbikat kapsamında müttefik ülke ordularıyla yüksek koordinasyon içinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, müşterek harekât kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesini bir kez daha gösterdi. Bakanlık paylaşımında, TSK'nın disiplin, profesyonellik ve caydırıcılık gücünü uluslararası platformda başarıyla sergilediğini vurgulrken, Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın, ittifak içi iş birliğini güçlendirmesinin yanı sıra ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağladığı ifade edildi.