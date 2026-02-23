Batman'da bir şahsın park ve çevresinde uzun namlulu silahla rastgele ateş açması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak tutuklandı.

BATMAN (İGFA) - Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat 2026 tarihinde saat 19.10 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı ve çevresinde bir şahıs uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı. Açıklamada, şüphelinin Ü.G. olduğu ve olayın ardından Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarında da ateş etmeye devam ederek kaçtığının tespit edildiği belirtildi. Devriye görevi sırasında bölgede bulunan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine takviye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müşterek yürüttüğü kovalamaca sonucu şüpheli, olayda kullandığı bir adet AK-47 tüfek ile birlikte kısa sürede yakalandı.

Olay sırasında çevrede bulunan iki vatandaşın hafif şekilde yaralandığı, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin eylemi ailevi sorunlar nedeniyle gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği ifade edilirken, gözaltına alınan Ü.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/batmanvaliligi/status/2025989186419831051