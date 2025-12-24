Düzce'de polisin 23 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsü ve otomobilde yaklaşık 2 bin 100 ruhsatsız tabanca üretilebilecek silah parçaları ele geçirildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışma kapsamında kentte faaliyet gösterdiği belirlenen bir silah grubuna yönelik operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 23 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin çok sayıda silah ve silah parçasını İstanbul'a sevk etmeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve depo olarak kullandıkları adresleri yakın takibe aldı.

Tokuşlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen otomobil ve yolcu otobüsüne, silah parçalarının koliler ve torbalar halinde yüklendiği tespit edildi. Araçların otogar yönünden otoyola bağlandığı sırada operasyon başlatıldı. Durdurulan araçlarda ve depoda yapılan aramalarda, birleştirildiğinde yaklaşık 2 bin 100 adet ruhsatsız tabanca oluşturabilecek toplam 46 bin 655 adet silah parçası ele geçirildi. ,

Ele geçirilenler arasında; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100'er adet üst kapak takımı, namlu, iğne ve mekanizma yatağı, 11 bin 110 iç mekanizma pimi, silah yapımında kullanılan torna tezgahı, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek yer aldı.

Operasyon kapsamında A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K. isimli 6 şüpheli, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında esnaf, kuyumcu ve otobüs şoförlerinin de bulunduğu öğrenildi.