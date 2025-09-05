Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde Turgay ve Şevval çiftinin düğününde patpat tarım aracı gelin arabası oldu. Gelin tarafından kullanılan patpatla yapılan konvoy, renkli görüntülerle düğün salonuna geldi ve vatandaşlar tarafından kaydedildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde düzenlenen düğünde Turgay ve Şevval çifti, gelin arabası seçiminde farklı bir tercihe imza attı.

Çift, yörede “patpat” olarak bilinen tarım aracını süsleyerek gelin arabası yaptı. Gelinin kullandığı patpat, araç konvoyunun önünde yer aldı. Kentte tur atan konvoy, daha sonra düğün salonuna gelerek çifte eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan anlar, düğün konvoyuna katılan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.