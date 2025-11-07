Düzce'nin Sancaklar Mahallesi'nde bir mobil vincin telefon tellerine takılması sonucu telefon direği devrildi. Olayın ardından vinç sürücüsü bölgeden uzaklaştı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'de Sancaklar Mahallesi 2430. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan mobil vinç, mahalleye girişi sırasında alçaktan geçen telefon tellerine takıldı. Tellerin kopmasıyla birlikte telefon direği kırılarak devrildi.
Olay sonrası vinç sürücüsü, durmadan bölgeden ayrıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vincin telleri kopardığı ve direğin yıkıldığı anlar net bir şekilde görüldü.
Mahalle sakinleri, olay nedeniyle telefon ve internet hatlarının kesildiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.