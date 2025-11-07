Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri, olay nedeniyle telefon ve internet hatlarının kesildiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vincin telleri kopardığı ve direğin yıkıldığı anlar net bir şekilde görüldü.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'de Sancaklar Mahallesi 2430. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan mobil vinç, mahalleye girişi sırasında alçaktan geçen telefon tellerine takıldı. Tellerin kopmasıyla birlikte telefon direği kırılarak devrildi.

Düzce'nin Sancaklar Mahallesi'nde bir mobil vincin telefon tellerine takılması sonucu telefon direği devrildi. Olayın ardından vinç sürücüsü bölgeden uzaklaştı.

