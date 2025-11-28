Adıyaman'da motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliği için kontrollerin süreceği belirtilirken, 'Güvenlik bir tercihten fazlasıdır' mesajı verildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda birçok sürücü ve araç kontrol edildi.

Yetkililer, trafik düzeni ve güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, 'Huzur için denetimdeyiz; güvenlik bir tercihten fazlasıdır.' ifadelerini kullandı.